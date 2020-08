Juridische stappen tegen mondkapjesplicht Albert Cuyp: 'Ik ga kapot met mondkapje op'

De mensen die er wél rondlopen zonder kapje weten vaak niets van de regels óf houden zich er simpelweg niet aan en riskeren de boete. Twee vrouwen hebben wel mondkapjes in hun tas, maar doen die toch niet op: 'Het is nu zó stil. Op een drukke Zaterdag zou ik het zeker op doen, maar ik heb nu zoiets van... nee.'

Het is voor een zonnige dag héél erg rustig op de Albert Cuypmarkt. Ongeveer de helft van de bezoekers draagt een mondkapje en er lopen sporadisch toezichthouders door de straat. 'Dit is dramatisch', vindt straatmanager Antoinette Poortvliet. Volgens haar laten steeds meer mensen de markt links liggen sinds het dragen van een mondkapje verplicht is.

Ook marktkoopman en tevens bestuurslid van de Ondernemersvereniging Albert Cuyp Edwin Kenter draagt géén mondkapje. 'Ik sta hier tien uur per dag in de hitte, ik ga kapot met een mondkapje op. Ik ga het niet doen.' Daarnaast is anderhalve meter afstand volgens hem 'fluitend te halen'.

Handhaving

Ook niet bepaald bevorderlijk is het feit dat handhaving niet tot nauwelijks optreedt. Mensen die geen mondkapje dragen zullen in eerste instantie aangesproken worden op hun gedrag. De kans dat je een boete krijgt is daarmee zo goed als nihil. Als je tóch op de bon geslingerd word is het onder andere volgens UvA hoogleraar niet rechtsgeldig en word de boete kwijtgescholden.

'In het begin stond het hier vol met politie, maar nu zie je ze niet meer. Ik heb net wel handhaving gezien, maar die liepen zelf zonder mondkapjes', vertelt Kenter. 'Tegelijkertijd vragen ze aan kleine ondernemers, die hier in dertig graden plus staan, om mondkapjes op te hebben', zo vult Poortvliet aan.

Kort geding

De actiegroep Viruswaarheid heeft inmiddels een kort geding aangespannen tegen de gemeente. Die dient maandag. De groep vind de mondkapjesplicht 'een fundamentele inperking van de grondrechten'. Meerdere marktkoopmannen op de Albert Cuyp sluiten zich daar nu bij aan, in de hoop van de mondkapjesplicht af te komen.