Verbod op bootjes bij Park Somerlust en Weesperzijde

Dat besluit heeft de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland genomen vanwege de grote hoeveelheid bootjes die zich op deze plekken verzamelen. Ook constateert de veiligheidsregio dat er tussen en op de bootjes te weinig afstand wordt gehouden. Het verboden gebied zal worden gemarkeerd met een ballenlijn in het water. Bij overtreding zullen direct boetes worden uitgedeeld. Ook afgelopen weekend was het weer erg druk op de Amstel bij Park Somerlust. Zie onderstaande video:

En ook op het veld van het park is het al weken druk. Voor afgelopen weekend werden daarom hekken geplaatst op het veld.

Omwonenden van de populaire zwemplek lieten aan AT5 weten klaar te zijn met de overlast: 'Het ligt hier in ieder geval helemaal vol met boten. Ik zeg altijd voor de grap: Het lijkt hier wel een dierentuin. Omdat er geen plekje gras meer over is.' Het verbod dat nu ingaat is een specifiek vaarverbod, aanmeren is er al officieel al langer verboden.