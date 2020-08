OBS de Globe in Osdorp begint met nieuw schooljaar: 'Blij dat kinderen weer mogen samenwerken'

Met bloemetjes voor de docenten stonden ouders en de leerlingen van OBS de Globe in Osdorp klaar voor de eerste schooldag. Het is de eerste keer sinds het begin van de pandemie dat alle leerlingen weer tegelijk met elkaar naar school gaan.

De school heeft daarom een aantal extra maatregelen genomen. Zo wordt er nu niet één keer per dag schoongemaakt, maar twee keer. En er is meer. 'We zijn gaan kijken hoe we de afstand tussen de volwassenen onderling goed kunnen behouden in de school. En hoe we dat voor de kinderen een stuk vrijer kunnen laten nu', zegt Erwin Bolt, directeur van de school.

Samenwerken

De leerlingen mochten een tijd ook niet samen spelen. Dat vond Bolt erg jammer, maar hij is blij dat dat nu niet meer hoeft. 'We zijn blij dat de kinderen iets meer met elkaar mogen samenwerken. Ons onderwijs vraagt echt dat kinderen met verschillende samenstellingen, verschillende groepen met elkaar samen werken.'

Airconditioning

De airco staat uit op dit moment en met de ventilatie-eisen zit het voorlopig wel goed. die zijn conform het bouwbesluit. Overigens is er nog wel discussie over de richtlijnen, het is namelijk nog niet duidelijk of die ook werken om het virus uit de lucht te halen. 'De airco staat nu uit in het kader van het verplaatsen van de lucht, maar als het straks weer zo warm wordt, willen we 'm het liefst weer aan', zegt Bolt.

Positief bekijken

De meeste ouders die hun kinderen vandaag afzetten hebben vertrouwen in de school, ondanks dat ze het ook een beetje spannend vinden met de oplopende besmettingen. 'Er kunnen incidenten zijn... maar je kan je ook niet af gaan sluiten, het is wat het is, punt', zegt een ouder. 'Je wordt zo overspoeld met informatie over Covid-19 en soms spreekt het elkaar ook tegen. (...) Dus ik vind het een beetje moeilijk, maar ik probeer het gewoon positief te bekijken.'