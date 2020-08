UWV: Totaal onvoorspelbaar hoeveel WW-uitkeringen er nog bij gaan komen

De Amsterdamse arbeidsmarkt is in de afgelopen maanden ingrijpend veranderd. In cijfers die het UWV naar buiten bracht, blijkt dat de hoeveelheid WW-uitkeringen met ruim 50 procent gestegen is ten opzichte van vorig jaar. Bijna 30.000 Amsterdammers vroegen in de eerste zeven maanden van 2020 een uitkering aan.

De stijging van het aantal uitkeringen in de stad komt met name omdat veel Amsterdammers werkzaam zijn in sectoren waar de werkgelegenheid zeer zwaar getroffen is, denk aan de horeca, de taxibranche en de reisbranche. 'Het is een hele acute crisis', zegt Alexandra Benning van het UWV. 'Er was een gigantische explosie in april en dat zie je meteen terug in de WW.'

De grootste klappen vallen met name bij uitzendbureau's die minder opdrachten binnenhalen, de cultuursector en de luchtvaart. 'De uitzendbureau's zijn altijd een goede graadmeter om te zien wat er gaat gebeuren op de markt, dat geldt in het geval van een crisis, maar ook als de economie uit een recessie komt. Werkgevers kiezen vaak eerst voor uitzendkrachten voordat ze mensen weer in vaste dienst nemen.'

Het UWV ziet met name veel WW-aanvragen van jonge mensen tot 27 jaar. 'Veel mensen in die leeftijd hebben bijbanen en flexcontracten, daar wordt het eerst op bezuinigd. Dit is ook de groep die het eerst weer aantrekt op het moment dat het aantal aanvragen terugloopt.'