Amsterdamse plofkrakers plunderden voor miljoenen in Duitsland

Criminelen, van wie een groot deel afkomstig is uit Amsterdam, plunderden de afgelopen vijf jaar voor meer dan dertig miljoen euro in Duitsland door middel van plofkraken.

Dat schrijft deVolkskrant . In de deelstaat Noordrijn-Westfalen werden de afgelopen vijf jaar, met name in het grensgebied met Nederland, 634 geldautomaten opgeblazen. Daarbij maakten de plofkrakers in totaal meer dan dertig miljoen euro buit. Volgens de politie van Düsseldorf zijn de daders voornamelijk 'zeer professionele gangsterbendes uit Utrecht en Amsterdam', meldt de krant.

Maatregelen

Door het toenemende geweld werd vorig jaar in Amsterdam een reeks maatregelen genomen om plofkraken tegen te gaan. In november sloot ABN Amro geldautomaten die dicht bij woningen zaten, in december werd besloten dat alle geldautomaten 's nachts, tussen 23 en 7 uur, sluiten.

In Duitsland zijn de automaten een stuk minder goed beveiligd, wat zou kunnen verklaren waarom de bendes hun werkterrein verleggen naar de andere kant van de grens. Ook zijn er in Duitsland in vergelijking met Nederland relatief veel geldautomaten.