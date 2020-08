Bewoner Leliegracht stapt naar rechter om uitbreiding terras: 'Vermindering van privacy'

Het café kreeg van de gemeente op 27 mei toestemming om het terras uit te breiden, omdat de afstand tussen tafels vanwege het coronavirus moest worden vergroot. Het gaat om 48 vierkante meter extra op vijf parkeerplaatsen, en het terras sluit aan op het normale terras.

Geluidsoverlast

De bewoner, die zelf op de begane grond van haar pand woont en de bovenliggende etages verhuurt, heeft bij de gemeente bezwaar gemaakt. Ze zegt dat er sprake is van geluidsoverlast, vermindering van privacy en minder parkeerruimte. Deze hinder zou zo ernstig zijn, dat ze niet kan wachten totdat de gemeente het bezwaar heeft behandeld.

Verder zegt ze te zijn overvallen door de terrasuitbreiding en zou er niet met omwonenden zijn overlegd, terwijl dat wel had gemoeten. De gemeente gaf aan dat er is gekeken naar de informatie die de aanvrager van de uitbreiding geeft en dat er via een 'integrale tafel' wordt gekeken naar de spanningen in de buurt.

Zwaarder

Volgens de voorzieningenrechter heeft de gemeente daarmee wel gekeken naar de belangen van de bewoners. De rechter erkent dat de bewoner hinder kan ondervinden van de terrasuitbreiding, maar het is wel terecht dat het belang van de café-eigenaar zwaarder weegt.

Het gaat daarbij om een tijdelijke uitbreiding tot eind oktober. Ook is het aantal tafels door de uitbreiding niet toegenomen en bevindt de uitbreiding zich niet recht voor de woning van de vrouw, omdat er nog een weg en een stoep tussen zitten.