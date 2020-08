Oppositiepartijen verbaasd over gang van zaken rond Meervaart: 'Moet dikke streep door plannen'

Wethouders Van Doorninck en Meliani wilden dat het nieuwe theater van de Meervaart in de Sloterplas gebouwd zou worden, ondanks dat ambtenaren tegen waren. Dat blijkt uit een AT5-publicatie van afgelopen zondag aan de hand van vertrouwelijke documenten. Enkele oppositiepartijen hebben inmiddels hun ongenoegen geuit over de gang van zaken.

De Partij voor de Dieren heeft het stadsbestuur gisteren om opheldering gevraagd. De partij is vooral verbaasd dat er 'verdergaande plannen' zijn voor 'het verstenen van de Sloterplas'. Uit de stukken bleek namelijk dat de oever van de plas 'de nieuwe hotspot van Amsterdam' moet worden en dat er 'commitment en budget geregeld moeten worden voor de hele oever'. De partij wil weten of dat klopt en wanneer deze plannen worden gedeeld met de gemeenteraad en omwonenden. 'Welke waarde heeft de huidige rust rondom de Sloterplas voor bewoners en voor de natuur volgens het college en waarom kiest het college ervoor om dit te vernietigen?', vraagt raadslid Jennifer Bloemberg-Issa.

De vertrouwelijke stukken betreffen het verslag van een vergadering van topambtenaren van wethouder Ruimtelijke Ordening, Marieke van Doorninck (GroenLinks). Ze kwamen in handen van data-analist Nico van Gog, die AT5 benaderde. Hoewel Van Doornincks staf aanvankelijk wil dat er gebouwd gaat worden op de plek waar de Meervaart nu zit, kantelt die opvatting. Uit het verslag: 'Een stuurgroep bestaande uit de wethouders Van Doorninck en Meliani gaf eind 2019 aan een voorkeur te hebben voor 'een icoon' in de Sloterplas.' Dat is opvallend, omdat eind 2019 al twee kritische adviezen over bouwen op het water op de bureaus van de wethouders belanden. Er wordt gewaarschuwd voor aantasting van het groen, voor de nadelige ruimtelijke effecten en voor de hoge en moeilijk beheersbare bouwkosten. In één van de adviezen luidt de conclusie dan ook dat het 'het verstandigste is' om het nieuwe theater te bouwen op de plek aan het Osdorpplein waar de Meervaart nu al zit.

Die conclusie komt niet als zodanig terug in de samenvatting die de raad krijgt toegestuurd door wethouder Van Doorninck. Pas nadat raadsleden erom vragen, krijgen ze vlak voor de beslissende vergadering waarin de bouwlocatie wordt aangewezen, de integrale adviezen onder ogen. De oppositie vindt dan al dat wethouder Van Doorninck de raad daarmee op het verkeerde been zet. 'Miljoenenverslindende prestigeprojecten' 'Ik vind het grenzend aan beschamend, de wijze waarop het college hiermee aan de gang is gegaan', zegt raadslid Don Ceder (ChristenUnie) destijds. Nu meer duidelijk is over de gang van zaken rondom het theater is zijn partijgenoot Gerjan van den Heuvel op Twitter niet minder kritisch. 'Wat een farce. Ondertussen mogen alle fracties bij het college komen vertellen waar volgens hen nu op bezuinigd moet gaan worden. Ik heb al wel een idee: megalomane, miljoenenverslindende prestigeprojecten van dit college. Weinig links, dit beleid.'

Partij van de Ouderen-raadslid Wil van Soest laat aan AT5 weten te denken aan een motie van wantrouwen. 'Ongekend! Deze GroenLinks-wethouders zijn bevangen door megalomane plannen, nota bene in het groen', aldus Van Soest. 'Ze hebben daarvoor bewust gelogen en de raad onvoldoende én onvolledig geïnformeerd. Dit is een doodzonde en voor ons voldoende aanleiding voor een motie van wantrouwen. Daarnaast moet er een dikke streep door de plannen, die 111 miljoen euro kunnen we echt nuttiger besteden.' Impuls In een gezamenlijke reactie zeiden wethouders Van Doorninck en Meliani eerder deze week dat met de Nieuwe Meervaart de zuidwestoever van de Sloterplas 'een impuls' krijgt. Het gebouw past volgens hen in de verdere gebiedsontwikkeling van het Osdorpplein en voor toekomstige plannen geldt: 'Er wordt uiteraard zorgvuldig gekeken naar hoe die zich verhouden tot de hoofdgroenstructuur.'



Ook herhaalden Van Doorninck en Meliani in hun reactie dat bouwen op de huidige locatie niet kan omdat de Meervaart dan voor langere tijd dicht moet. Een geschikt, tijdelijk ander onderkomen is er volgens de gemeente niet.