Politiechef: 'We moeten op onze hoede zijn om bendevorming onder jeugd te voorkomen'

Hoofdcommissaris Frank Paauw van de Amsterdamse politie denkt dat de politie meer zicht krijgt op bepaalde drillrappers die niet schuwen geweld te gebruiken. Tegelijkertijd waarschuwt hij - op basis van ervaringen in het buitenland - voor bendevorming onder jeugdgroepen in de stad. 'We moeten ons echt prepareren om daar een halt aan toe te roepen.'

Het is onrustig in de stad. Deze week alleen al vonden drie schietincidenten plaats. Binnen twaalf uur tijd werd twee keer geschoten in de Vechtstraat. Daarbij vielen twee gewonden, beide slachtoffers begeven zich in de rapscene.

De politie ziet vooralsnog geen link tussen beide zaken. Vanmorgen vroeg werd een woning in Holendrecht beschoten. Het zou gaan om het huis van de moeder van de man die dinsdag in de Vechtstraat werd beschoten.

Een paar weken geleden werd de stad opgeschrikt door de dodelijke schietpartij bij de Nieuwe Meer. Daarbij kwam de 24-jarige Bas van Wijk om het leven. Vermoedelijk greep hij in bij een mislukte straatroof. Veel mensen waren getuige van het incident.

'Amsterdam is stuk veiliger dan vroeger'

Hoofdcommissaris Paauw zegt dat de politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeester er bovenop zitten. 'Het is echt een hele hoge prioriteit', stelt de koprschef, die benadrukt dat 'in een groot aantal gevallen' op korte termijn arrestaties worden verricht.

'En weet ook dat we verder kijken en met de oplossingen bezig zijn. En dat zijn niet alleen maar zalvende teksten, maar als je er van een afstand naar kijkt en je vergelijkt de huidige veiligheidssituatie met de jaren '80 en '90 - en dit klinkt raar uit mijn mond na de recente incidenten - maar dan is Amsterdam een stuk veiliger dan in die tijd', zegt Paauw. 'En nee, ik zeg niet dat het wel meevalt.'

'Op onze hoede zijn voor bendevorming'

De meeste geweldsincidenten staan los van elkaar. Maar volgens de politie is het wel onrustig onder bepaalde jeugdgroepen en dan specifiek sommige drillrappers die in video's en op straat elkaar naar het leven staan.



'Een aantal figuren die in die drillrapscene komen, zien we ook in de verdovende middelen. We zijn in januari naar de politie in Londen geweest, ook om te leren van hun ervaringen met jeugd, bendevorming en drillrap. En dan zien we dat we echt op onze hoede moeten zijn en ons moeten prepareren om daar een halt aan toe te roepen', waarschuwt Paauw.