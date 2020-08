Uitmarkt dit jaar compleet anders: 'Corona heeft er een bizar unieke editie van gemaakt'

Door de coronacrisis ziet de Uitmarkt er dit jaar compleet anders uit dan vorige edities. De organisatie heeft meerdere keren de plannen moeten wijzigen en even leek het er op dat de editie van 2020 helemaal niet meer door zou gaan. Toch is vandaag het culturele seizoen geopend met thuisconcerten, online tours en performances op gepaste afstand.

'Thuismarkt is tijdens de Uitmarkt gratis, maar per optreden kun je op het platform twee euro doneren voor het online optreden dat je ziet. Dat gaat direct naar de performers om hen in deze moeilijk tijd te helpen', legt De Vries uit.

De organisatie laat weten dat ze in de aanloop van de Uitmarkt te maken hebben gehad met obstakels tijdens het wijzigen van de plannen. 'Je past de plannen aan, je past ze nog een keer aan en dan denk je: We gaan het gewoon niet meer halen', zegt Frans de Vries, producent van de Uitmarkt. Gelukkig liet hij het er niet bij zitten. 'We moesten toch wat gaan doen, we moesten aanwezig blijven', vertelt hij aan NH Nieuws .

'We zullen gaan zien wie er gaat omvallen, want dat gaat echt gebeuren

'Ga naar voorstellingen en musea'

De culturele sector is hard geraakt door de coronacrisis. Veel organisaties en culturele instellingen in de stad hebben het zwaar. 'Gaandeweg zal ook blijken wie daar in om gaat vallen', vertelt De Vries. 'Want dat gaat echt gebeuren.'

Om de schade zo beperkt mogelijk te houden doet de organisatie van de Uitmarkt een beroep op alle Amsterdammers. 'Ga naar voorstellingen. Het kan en het is veilig. En ga naar het museum, want dat is misschien wel mooier dan ooit. In een rustig museum genieten van kunst is echt een voordeel in deze rare tijd.'