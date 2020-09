Getuige instorting kade: 'Je kunt je niet voorstellen dat het waar is'

De instorting trok veel bekijks. Logtenberg: 'Je staat naar iets te kijken waarvan je niet kunt bedenken dat het waar is. Dat gewoon een hele kade in het water verdwijnt. Het water staat letterlijk tot aan de poort van de UvA nu.'

Journalist Hugo Logtenberg was een van hen. 'We zagen van die vette schuimkoppen op het water. En er verdwijnt nog een stukje kade. Het laatste deel gaat erin. En er ligt gewoon een hele lantaarnpaal, die er stond. Filmregisseur Dick Maas zou er een puntje aan zuigen.'

Wethouder Sharon Dijksma kwam ook poolshoogte nemen. 'Dit is natuurlijk enorm schrikken. We zijn er op voorbereid dat onze kades kwetsbaar zijn. Daar werken we ook ontzettend hard aan, om dit juist te voorkomen. Maar het is hier toch ingestort.'

Er wordt nog onderzocht hoe de kade kon instorten. 'Er is waarschijnlijk ergens een zogenoemde sinkhole ontstaan', zegt Dijksma. 'Misschien door een lek in de riolering. Maar dat moet echt uitgezocht worden. Als dat soort dingen gebeuren, dan kan het zo zijn dat stukken kademuur in een klap wegspoelen. Dat is precies de kwetsbaarheid ervan.'