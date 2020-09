Kademuur van de Grimburgwal deels ingestort

De kademuur van de Grimburgwal is vanmiddag deels ingestort. Op de video's en foto's die we kregen toegestuurd van Amsterdammers is te zien hoe de kade totaal is afgebroken.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten, dat de oorzaak vermoedeijk een sinkhole is. Een Sinkhole is een ondergrondse uitspoeling van de grond waardoor de bovenkant instort.

Er is een calamiteitenteam ter plaatse. Dat team gaat kijken wat er gedaan moet worden om de situatie te stabiliseren. Het gebouw is ontruimd en er zijn dekschuiten onderweg om met damwanden rest van de kade te stutten.

Wethouder Sharon Dijksma kwam korte tijd na het instorten naar de kade.

Dijksma reageerde vanmiddag op het incident. 'Helaas is vanmiddag een kade ingestort op de grimburgwal. Ik ben heel blij dat dit niet heeft geleid to persoonlijk letsel. Dit laat opnieuw zien dat de noodzaak onverminderd groot is om te investeren in onderhoud en achterstallig onderhoud weg te werken. We investeren hier sinds afgelopen jaar dan ook stevig in.'

'Hele harde plons'

‘Ik hoorde opeens een hele harde plons. Toen we gingen kijken zagen we dat de hele kade het water in verdween’, vertelt een getuige. ‘Alleen de lantaarnpaal is in de grond blijven zitten.’

'De hele buurt zag dit al lang aankomen. We hoorden van andere buurtbewoners dat er afgelopen week ook waarnemers waren die naar de kade aan het kijken waren', vertelt een bewoonster.

Wethouder Sharon Dijksma uitte al eerder haar zorgen bij AT5 over de kades en bruggen in de stad. ‘U moet zich voorstellen dat die op dit moment niet allemaal op orde zijn, en dan ben ik heel diplomatiek.' De wethouder vertelde ook dat er bij sommige kades maatregelen genomen moesten worden. De kades zijn dus oud, worden te zwaar belast en door bezuinigingen is er volgens de wethouder een grote achterstand in het onderhoud.