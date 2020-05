Dijksma: opknappen verwaarloosde bruggen en kades moet ondanks coronacrisis doorgaan

Dijksma beviel in december van een dochtertje en kwam na haar verlof terug in een compleet andere wereld. 'Dat is heel surrealistisch', vertelt ze in gesprek met AT5.

Voor de coronacrisis was Dijksma onder andere druk met het autoluw maken van de stad en al het verkeer moet over vijf jaar al zo goed als elektrisch zijn. 'Ik denk niet dat de crisis reden is om op dat dossier echt achterover te gaan leunen', aldus de wethouder.

'Fundamentele herziening'

Het linkse college begon twee jaar geleden met 'een nieuwe lente en een nieuw geluid', maar inmiddels blijkt dat de ambities flink moeten worden bijgesteld. Het stadsbestuur heeft extra uitgaven moeten doen, zoals laptops voor thuisonderwijs en de noodopvang voor daklozen en ongedocumenteerden, terwijl de inkomsten uit toerisme en reclame- en terrasbelasting wegvielen.

Het stadsbestuur sprak eerder al van een 'fundamentele herziening' van beleid en ambities, waarbij geen heilige huisjes bestaan. Dijksma beaamt dat er 'scherpe keuzes' gemaakt moeten worden. 'Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat je op sommige dossiers ook wel echt naar de toekomst moet blijven kijken. Je moet niet een crisis die er nu is oplossen door een al bestaande te vergroten.'

Kades en bruggen

D66-leider Reinier van Dantzig opperde gisteren om te bezuinigen op het opknappen van de kades en bruggen, bijvoorbeeld door er geen auto's meer overheen te laten rijden. Dijksma: 'Het probleem is dat deze stad helaas haar cultureel erfgoed tientallen jaren verwaarloosd heeft, dat zelfs als we alle auto's weghalen er nog aan gewerkt moet worden om ze te verstevigen.'

De 450 miljoen euro die nu voor het opknappen van de kades en bruggen is uitgetrokken is volgens de wethouder dus ook echt nodig, om de stad 'letterlijk overeind te houden' en 'te voorkomen dat de boel op bepaalde plekken instort'.