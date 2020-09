Ook coronamaatregel Jan Pieter Heijestraat wordt teruggedraaid of aangepast

Dat schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad. De verkeerspolitie, de stadsdeelregisseur en verkeerskundigen hebben naar de straat, die vanwege het coronavirus is aangepakt, gekeken. Ze concludeerden dat het aantal fietsers flink is toegenomen doordat de scholen weer zijn gestart.

Risicovolle situaties

'Tevens is geconstateerd dat er meer doorgaand (vracht)verkeer is dan gewenst en er vinden veel laad-losbewegingen van bedienend verkeer plaats', schrijft de wethouder in de brief. 'Door deze combinatie doen er zich te veel risicovolle situaties voor en dient de verkeersveiligheid verbeterd te worden om de maatregel in stand te kunnen houden.'

Daarom worden er zo snel mogelijk acht extra laad- en losplekken in de straat aangelegd en wordt er een verbod op laden en lossen op straat ingesteld. Vanwege onder meer het advies van de gedragsonderzoekers over het gebruik van de stoep zal de wethouder op een later moment met een advies komen om 'de maatregel aan te passen of toch terug te draaien'.

Haarlemmerstraat

In de brief gaat Dijksma ook in op de andere coronamaatregelen in de stad, zoals het autovrij maken van de Haarlemmerstraat. Gebleken is dat met name toeristen in auto's het inrijverbod negeren, daarom komen er extra verkeersregelaars en nog meer borden te staan. De maatregelen in de Rijnstraat zijn eerder al teruggedraaid vanwege de verkeersveiligheid.

Over de aanpassing van de Eerste van Swindenstraat is Dijksma wel positief. 'De verkeerssituatie in de straat wordt als voldoende veilig en over het algemeen vrij rustig ervaren.' Ook is de wethouder te spreken over de Museumbrug. Na een aanpassing van een aantal borden is de situatie 'beoordeeld als zeer effectief en verkeersveilig'.

Kritisch

Meerdere politici en bewoners lieten zich tegenover AT5 eerder al zeer kritisch uit over de coronamaatregelen, zo sprak de VVD van een 'rommeltje'. In de Jan Pieter Heijestraat werd er al gewaarschuwd voor onveilige situaties als de scholen weer zouden beginnen.

De proef met de coronamaatregelen loopt tot 31 oktober, maar kan in verschillende straten verlengd worden.