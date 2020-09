Amsterdam moet 'aantrekkelijke congresbestemming' worden

Dat laat hij vandaag weten in een brief aan de gemeenteraad. Eerder vroegen de politieke partijen DENK, Forum voor Democratie en het CDA om te onderzoeken hoe het aantal congressen weer omhoog kan gaan.

Jaren voorbereiding

'Om de komende jaren congressen in Amsterdam te hebben ondernemen we nu actie', schrijft Everhardt. 'Het plannen van een congres neemt namelijk enkele jaren voorbereiding in beslag.' Samen met vertegenwoordigers van de congresbranche en hoteleigenaren heeft het stadsbestuur Amsterdam&partners de opdracht gegeven een congresbureau op te richten.

Het congresbureau werkt aan het 'versterken van de internationale reputatie van Amsterdam als een aantrekkelijke congresbestemming'. 'Het college neemt een actieve rol in bij het acquireren en het hosten van congressen en waar mogelijk wordt de ambtswoning of een ander aansprekende ruimte aangeboden om bijvoorbeeld de organisatie welkom te heten', belooft de wethouder.

Weinig overlast

Volgens Everhardt kunnen de congressen een belangrijke bijdrage leveren aan de economie. 'Ze zorgen voor veel directe en indirecte werkgelegenheid en innovatie, ze vinden plaats in de gebieden met minder toeristen en worden gehouden buiten het toeristenseizoen. De congresbezoekers verwelkomen we graag; ze zorgen voor weinig overlast, overnachten in hotels en besteden relatief veel geld aan cultuur en horeca.'

De coronacrisis heeft enorme gevolgen voor hotels en congreshallen in de stad. De Rai liet eerder al weten dertig procent van de banen te moeten schrappen en in de Stopera zei een hoteldirecteur dat Amerikaanse klanten congressen in 2023 en 2025 overwogen af te blazen vanwege een eerdere brief van Everhardt.