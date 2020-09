Moeder rapper Bigidagoe ondergedoken na beschieting woning: 'Dankbaar dat ik nog leef'

Mariska Grootfaam, de moeder van rapper Bigidagoe, zit sinds haar woning in Holendrecht vorige week werd beschoten ondergedoken. Ze keerde vanmiddag even terug naar haar dichtgetimmerde appartement. 'Ik had ook dood kunnen zijn.'

Haar woning aan de Nieuwersluishof in Zuidoost werd vorige week in de nacht van woensdag op donderdag beschoten. Ze zat ten tijde van de beschieting op de bank. 'Ik zat precies tussen die gaten', vertelt ze geëmotioneerd voor de camera van NH Nieuws. 'Ik ben heel dankbaar dat ik nog leef.'

'Ik kon niet slapen, dus ik dacht ik ga lekker een film kijken met een kopje thee. Ik ging zitten op de bank, en net toen ik voorover bukte om een slokje van mijn thee te drinken hoor ik achter me hele harde knallen. Ik voelde op mijn schouder de glasscherven. Uit schrik viel ik gelijk op de grond', aldus Grootfaam.

'Alles wat je rapt komt uit'

Volgens Grootfaam was de beschieting een boodschap voor haar zoon. Hijzelf werd enkele dagen voor de beschieting zelf neergeschoten in de Vechtstraat in Zuid. 'Danzel rapt een beetje gangstermuziek en ik zeg altijd tegen Danzel; Alles wat je rapt komt uit, weet wat je rapt.' Ze hoopt dat haar zoon zich na dit incident als persoon ontwikkelt en let op zijn imago.

De woning is door burgemeester Femke Halsema gesloten. Grootfaam heeft te horen gekregen dat zij een andere woning krijgt. Zij ziet die woning als een nieuw begin, maar gaat haar buren ontzettend missen. 'Ik had heel leuke buren die er altijd voor mij waren. Die ben ik gewoon kwijt, en ik schaam mij ook tegenover hen. Dit is het laatste wat ik ze aan wilde doen.'