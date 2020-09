Homogerelateerd geweld nabij station Sloterdijk: jongeren slaan en schoppen man

Een man is vrijdagmiddag door een groep jongeren mishandeld op het Orlyplein nabij station Sloterdijk. Volgens de politie gaat het om homogerelateerd geweld.

De man werd rond 14.30 uur nageroepen door een groepje jongeren. Ze scholden hem uit voor homo. Toen het slachtoffer daar iets van zei, ontstond er een vechtpartij waarbij de man werd geschopt en geslagen.

Het slachtoffer raakte lichtgewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De jongeren zijn na het incident weggerend.

De politie neemt de zaak hoog vanwege het homogerelateerde geweld. Getuigen wordt verzocht zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.