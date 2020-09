Meerderheid raad tegen proef preventief fouilleren, maar geen spoeddebat

Er leek nog wat onduidelijkheid over maar een meerderheid van de gemeenteraad is tegen de voorgenomen proef met preventief fouilleren. Het geplande spoeddebat daarover morgen gaat evenwel vrijwel zeker niet door.

GroenLinks, D66, Denk, Bij1 en ook de Partij voor de Dieren wilden met het spoeddebat markeren dat het plan van burgemeester Halsema tegen de wil van de raad ingaat. De partijen samen hebben 25 van de 45 zetels in de raad. Het gaat dan vooral om een principiële afwijzing, want Halsema heeft de goedkeuring van de raad niet nodig voor de proef die na de BLM-protesten van tafel verdween, maar na de recente geweldsgolf weer op het toneel verscheen. Daarbij dacht de burgemeester dat er misschien toch wel voldoende steun voor een vorm van preventief fouilleren was, omdat de Partij voor de Dieren eerder de deur nog op een kier leek te houden.

Maar daar is nu geen sprake meer van en ‘dat is absoluut geen draai’, verzekert PvdD-fractievoorzitter Johnas van Lammeren. Alleen als het heel tijdelijk is, zoals bijvoorbeeld rond een risicowedstrijd van Ajax, dan vindt Van Lammeren het een goed instrument, maar meer dus niet: ‘Zodra je een hele wijk gaat aanwijzen, wordt het stigmatiserend.’



Bovendien, vinden de tegenstanders, leveren de fouilleeracties te weinig op. De proef die een maand zou moeten duren en waarbij onafhankelijke waarnemers op de controles moeten toezien, valt wel in goede aarde bij de PvdA en de SP en splijt daarmee dus de coalitie (GroenLinks en D66 zijn tegen).