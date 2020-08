Hoe preventief fouilleren toch weer voorzichtig terugkeert in de stad

En het blijft niet bij alleen het dragen van een mes of vuurwapen. Begin september wordt bij de flat Florijn in Zuidoost de 18-jarige Jay-Ronne Grootfaam op straat doodgestoken. De politie arresteert twee verdachten: jongens van 18 en 20 jaar oud. Uit camerabeelden blijkt dat het slachtoffer met een kapmes is toegetakeld.

De politiechef wordt in de eerste maanden van zijn nieuwe baan in Amsterdam geconfronteerd met een hardnekkig probleem: het wapengebruik onder jongeren. Nieuw is dat niet, maar het aantal wapenincidenten onder minderjarigen stijgt op dat moment wél weer. Waren er in 2017 nog 208 incidenten, vorig jaar ging het om 320 wapenincidenten in de groep van 12 tot 18 jaar.

De hoofdcommissaris zit dan negen maanden in Amsterdam nadat hij jarenlang leiding heeft gegeven aan de Rotterdamse politie. Paauw heeft in de havenstad - naar eigen zeggen - goede ervaringen met preventief fouilleren. Hij kan het middel op verschillende plekken inzetten. Bij de controles worden geregeld wapens in beslag genomen en dat sterkt Paauw in de effectiviteit ervan.

Het hoge woord komt er begin dit jaar uit: politiechef Frank Paauw breekt in februari een lans voor de herinvoering van preventief fouilleren. Een bevoegdheid waarbij de politie in vooraf aangewezen gebieden passanten mag controleren op verboden wapens.

Maar de incidenten - hoewel nog steeds incidenten - nemen niet af. De politie blijft minderjarigen zien die het doodnormaal vinden met een wapen rond te lopen. In Zuid worden begin dit jaar vijf minderjarigen opgepakt voor een gewapende straatroof. De jongste verdachte is 11, te jong om überhaupt voor de kinderrechter te verschijnen.

Toch is Halsema, overtuigd van de ernst, begin september vorig jaar - na een aantal ernstige geweldsincidenten die zomer - nog glashelder: 'de effectiviteit van preventief fouilleren is gering en de negatieve gevolgen groot'. Amsterdam heeft het middel jarenlang gebruikt, maar - en dat weet Halsema ook - de opbrengst woog niet op tegen de inzet. Ook organisaties als Amnesty International en Controle Alt Delete blijven de gemeente daaraan herinneren.

Grootfaam was lid van een beruchte drill -rapgroep uit Zuidoost. Zijn dood zou volgens justitie voortvloeien uit een ruzie met andere drill rappers. En daar zit precies de angst van burgemeester Halsema en de top van de politie en het OM: jongeren - overigens niet alleen drill rappers - die zichzelf uit voorzorg bewapenen en niet terugdeinzen een mes of vuurwapen te gebruiken.

Paauw start discussie

De zorgen blijven. Paauw lijkt halverwege februari de vlucht naar voren te nemen en buiten het toneel van de Stopera de discussie over preventief fouilleren via AT5 nieuw leven in te blazen. Hij is er van overtuigd dat een vorm van controle op straat ervoor zorgt dat én wapens verdwijnen én er meer bewustwording komt om überhaupt maar geen wapen meer te dragen.

Maar waar Paauw in Rotterdam het instrument de afgelopen jaren eenvoudig kan inzetten, stuit hij hier op weerstand. Preventief fouilleren ligt zeer gevoelig in de stad. Naast de vraag hoe effectief het middel nu precies is, blijkt uit onderzoek dat mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zonder duidelijke reden worden staande gehouden.

Een dag na de woorden van Paauw nuanceert Halsema zijn uitspraken. Ze geeft aan niet te geloven in grootschalige preventieve fouilleeracties. Toch is het zaadje geplant.

Onderzoek etnisch profileren

Het zijn Paauw, Halsema en hoofdofficier van justitie Lucas die vorig jaar zomer zelf vragen om een extern onderzoek naar etnisch profileren binnen de politie. Dat onderzoek wordt uitgevoerd onder 750 Amsterdammers, die op straat worden gevraagd naar hun contact met de politie. Van hen zijn 255 het afgelopen jaar ook met de politie in contact gekomen. Uit de enquête blijkt dat meer dan de helft het gevoel heeft dat bij de staandehouding huidskleur een rol speelt.

De resultaten van het onderzoek komen eind februari naar buiten. De timing is pikant: twee weken nadat Paauw publiekelijk de discussie opent over fouilleeracties op straat. Halsema noemt de resultaten van het onderzoek ‘veelzeggend en ‘zorgelijk’, omdat 'te veel Amsterdammers gevoelens van discriminatie en uitsluiting ervaren'. De burgemeester belooft dat het dossier ‘onverminderd aandacht heeft op alle niveaus’.

Raad is tegen

Twee dagen na de uitkomst van het onderzoek debatteert de gemeenteraad met Halsema over het onderwerp. D66 noemt het kwalijk dat Paauw zijn idee via de media pitcht in plaats van het eerst te bespreken in de Stopera. Naast D66 zijn ook coalitiepartijen GroenLinks, de PvdA en de SP tegen preventief fouilleren. Zolang er geen zekerheid is dat de kans op etnisch profileren blijft bestaan, wil de progressieve meerderheid van de raad er niet aan. De driehoek kan de raad links laten liggen en de controles invoeren. Die bevoegdheid is er, maar daar is het dossier te gevoelig voor.

Maar de contouren van een nieuwe vorm van preventief fouilleren worden dan al wel duidelijk. Het lijkt erop dat Paauw zijn burgemeester heeft kunnen overtuigen van het middel. Halsema spreekt in datzelfde debat over ‘gerichte, flexibele en kleinschalige acties. ‘Fouilleren 2.0’, zegt ze met een glimlach tegen haar driehoekspartner.

'Gerichte' wapencontroles

De driehoek kondigt ruim een maand later de nieuwe aanpak aan. Halsema zegt dat het gaat om kleinschalige wapencontroles op een bepaalde ‘hotspot’, een door de burgemeester aangewezen veiligheidsrisicogebied. De controles zullen aselectief en ‘zonder aanziens des persoons’ plaatsvinden. Dat betekent bijvoorbeeld het controleren van elke zoveelste passant, het fouilleren van alle aanwezigen in een horecagelegenheid of een gehele groep personen die betrokken is bij de opname van een videoclip waar wapens in het spel zijn.

De driehoek is vastbesloten het middel in te zetten en schrijft aan de gemeenteraad dat gefouilleerde personen standaard een brochure zullen krijgen met informatie over wapencontroles. Ook zullen passanten gewezen worden op het klachtrecht.

Er gelden twee buitengrenzen: selectie op basis van uiterlijke kenmerken, zoals huidskleur, afkomst, nationaliteit of religie zijn niet toegestaan. Daarnaast mag het middel niet worden ingezet als verkapt opsporingsmiddel. De kleinschalige wapencontroles moeten in eerste voor een periode van drie maanden gaan plaatsvinden.

Black Lives Matter

Hoe gevoelig het dossier ligt, blijkt weer ruim een maand later als op 25 mei George Floyd overlijdt als hij wordt aangehouden door de politie in de Verenigde Staten. Wereldwijd ontstaat ophef over het gewelddadige optreden van agenten in de Verenigde Staten. Black Lives Matter gaat wereldwijd de straat op en demonstreert begin juni ook op de Dam tegen politiegeweld. Er komen meer dan tienduizend mensen op af. Ook Halsema neemt poolshoogte.