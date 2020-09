Vrees voor voortbestaan politieteam Roze in Blauw

GroenLinks heeft het stadsbestuur om opheldering gevraagd over het politienetwerk Roze in Blauw. Agenten zouden tegen de partij hebben gezegd dat ze de meeste taken voor het netwerk sinds deze zomer niet meer kunnen doen.

Het bellen van slachtoffers, verzorgen van trainingen en voorlichtingen voor nieuwe politieagenten, actief monitoren van cijfers rond LHBTI+-gerelateerde incidenten en het actief onderhouden van contacten met de LHBTI+-gemeenschap zou niet meer kunnen. De agenten zouden er vanwege de werkdruk over nadenken om te stoppen bij het netwerk of zelfs helemaal te stoppen bij de politie.

'Zeker nu we de afgelopen jaren een toename van LHBTI+-gerelateerd geweld zien, zoals we ook deze week weer zagen, achtten we het van groot belang dat het werk van het netwerk geborgd en verstevigd wordt', schrijft GroenLinks-raadslid Tirza de Fockert. 'De genoemde signalen doen ons echter vrezen dat het voortbestaan van Roze in Blauw aan een zijden draadje hang.'

Ze wil weten of het stadsbestuur op de hoogte is van de signalen en of er al actie is ondernomen. Ook vraagt De Fockert of het stadsbestuur met de korpsleiding van de politie wil praten, om zo te onderzoeken hoe het werk en de inzet van Roze in Blauw beter geregeld kan worden in de toekomst.