Minder plek voor dakloze gezinnen in noodopvang, maar gaat dat wel goed?

Het verminderen van het aantal dakloze gezinnen in de noodopvang, wat coalitiepartijen GroenLinks, D66, SP en PvdA willen, leidt tot gemengde reacties. De Regenboog Groep wijst erop dat de noodopvang inderdaad geen geschikte locatie is, maar een ex-dakloze zegt dat het zelf vinden van een plek niet eenvoudig is.

Nu worden er zo'n 280 gezinnen opgevangen. Volgens de coalitiepartijen is de noodopvang voor kinderen geen goede omgeving. 'Om te stimuleren dat gezinnen die daartoe in staat zijn naar andere mogelijkheden gaan zoeken, bijvoorbeeld in het eigen netwerk, wordt de opvangcapaciteit gefixeerd op 200 plekken', schreven ze vorige week in het bezuinigingsplan.

Marit Postma van de Regenboog Groep zegt tegen NH Nieuws begrip te hebben voor de maatregel. 'Een noodopvangplek is verre van ideaal voor gezinnen met kinderen. Er moet gekeken worden naar het netwerk van de dakloze en de gemeente zal een structurele oplossing moeten bedenken voor beschikbare huizen.'

Volgens Stella de Swart, die met haar twee jonge kinderen na een echtscheiding op straat kwam te staan, is het zelf vinden van een plek vaak geen oplossing. 'Toen ik dakloos was, had ik niemand om naartoe te gaan. Mijn familie woont in Den Haag en mijn kinderen gingen hier naar school. Ik kon bij niemand terecht.'