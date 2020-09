Ten Hag over ICD-kastje Blind: 'Dat ding kan blijven afgaan'

Daley Blind zit dit weekend bij de wedstrijdselectie van Ajax voor de eerste competitiewedstrijd, dat laat trainer Erik ten Hag weten tijdens de perscoferentie. De kans dat zijn ICD-kastje afgaat, net als in de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC, is aanwezig volgens de trainer.

Dinsdag werd bekend dat de verdediger weer volledig meetraint met de groep. De uitslagen van medische onderzoeken gaven volgens de club geen aanleiding om hem langer aan de kant te houden. Vanmiddag werd duidelijk dat Blind ook weer helemaal fit is om te spelen aanstaande zondag.

Daley Blind zakte op dinsdag 25 augsutus in elkaar tijdens de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC. De Ajax-verdediger leek vlak voor tijd plots te verkrampen. Hij greep naar de borst en zakte in elkaar in het eigen strafschopgebied. Uiteindelijk kon hij zelfstandig de zijlijn bereiken en werd hij gewisseld.

De eerste keer dat Blind in elkaar zakte was in de Champions League wedstrijd tegen Valencia in december. Later bleek dat hij een ontstoken hartspier had, twee maanden na die wedstrijd maakte hij zijn rentree met een ICD-kastje.

Zondag speel Ajax de eerste wedstrijd van de competitie uit tegen Sparta, de wedstrijd begint om 14.30 uur.