Marktkooplieden Albert Cuyp vinden uitkomst onderzoek mondkapjesplicht 'gelul'

Kooplieden op de Albert Cuyp-markt zijn alles behalve te spreken over de uitkomst van het onderzoek naar de invloed van de mondkapjesplicht op drukke plekken in de stad. Volgens het onderzoek zou die namelijk geen effect hebben gehad op het aantal bezoekers, de marktkooplieden denken daar duidelijk anders over.

'Die kappies hebben ons al helemaal doodgemaakt, maar het is geschiedenis dus je kunt het niet meer veranderen', zegt een verkoopster tassen. 'De Albert Cuyp zit aan het infuus, als dit nog even doorgaat worden we geanimeerd of we gaan ter plekke dood. Het onderzoekje mag wel een keer over gedaan worden en ik wil dat onderzoekje wel een keer doen', zegt een verkoper. 'De enkeling die hier nog rondloopt heeft de mondkap nog op, die zijn ook niet op de hoogte van dat het niet meer hoeft.'

Goed nageleefd

De onderzoekers concluderen dat driekwart van de bezoekers een mondkapje droeg. Ook blijkt dat het mondkapje in 67 procent van de gevallen op voorgeschreven wijze is gedragen. Verder zorgde het dragen van een mondkapje er niet voor dat de anderhalvemeter-regel beter of slechter werd nageleefd.

Femke Halsema, voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, noemt de uitkomsten van het onderzoek bemoedigend. Met het huidige aantal besmettingen wordt het dragen van een mondkapje nu niet verplicht. Wel ziet Halsema het als 'een aanvullend nuttig instrument', dat kan worden ingezet als de omstandigheden erom vragen.