Onderzoekers: mondkapjesplicht leidde niet tot minder bezoekers

De mondkapjesplicht die bij wijze van proef afgelopen augustus werd ingevoerd in drukke gebieden, heeft niet geleid tot minder mensen in het onderzochte gebied. Dat staat in een evaluatie van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

De bevinding is opvallend, omdat winkeliers en marktkooplieden in de gebieden zich juist beklaagden over minder bezoekers door de mondkapjesplicht.

De proef werd van 5 tot 31 augustus gehouden op drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam. Bezoekers van het Wallengebied, de Kalverstraat, Nieuwendijk, Albert Cuypstraat en Plein '40-'45 moesten daar een mondkapje dragen.

Goed nageleefd

De onderzoekers concluderen dat driekwart van de bezoekers een mondkapje droeg. Ook blijkt dat het mondkapje in 67 procent van de gevallen op voorgeschreven wijze is gedragen. Verder zorgde het dragen van een mondkapje er niet voor dat de anderhalvemeter-regel beter of slechter werd nageleefd.

Femke Halsema, voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, noemt de uitkomsten van het onderzoek bemoedigend. Met het huidige aantal besmettingen wordt het dragen van een mondkapje nu niet verplicht. Wel ziet Halsema het als 'een aanvullend nuttig instrument', dat kan worden ingezet als de omstandigheden erom vragen.

Rechtszaken

Tegen de invoering van de mondkapjesplicht spande stichting Viruswaarheid een kort geding aan, maar ving bot bij de rechter. Na de proef spanden ondernemers van de Albert Cuypmarkt eveneens een zaak aan. Volgens hen was de mondkapjesplicht in de straat niet rechtmatig. Gedurende de proef was het volgens de ondernemers extreem rustig op de bekende markt. Ook winkeliers in de Kalverstraat beklaagden zich daarover.

Saillant detail is dat de onderzoekers geen resultaten hebben over het verschil in drukte op Plein ’40-’45 en de Albert Cuyp, omdat er 'geen goede beelden beschikbaar waren van voor de pilot'. 'Feitelijk ontbrak de 0-meting waardoor er geen vergelijking mogelijk was.'

Camerabeelden en straatobservaties

Het experiment werd uitgevoerd om drastischer maatregelen zoals het afsluiten van winkelstraten of het beperken van horecatijden te voorkomen. Het NSCR heeft het onderzoek uitgevoerd door middel van het analyseren van camerabeelden, straatobservaties door veldwerkers, straatinterviews en focusgroepen. Mogelijke effecten op gezondheid of verspreiding van het virus zijn niet onderzocht.