Marktkooplui Albert Cuyp na afschaffing mondkapjesplicht: 'Het heeft ons enorm veel geld gekost'

Als mosterd na de maaltijd, zo voelt de afschaffing van de mondkapjesplicht voor veel marktkooplieden.'Dit had al veel eerder besloten moeten worden. Het is onbegrijpelijk dat het pas maandag afgeschaft wordt.'

De ondernemers op de markt zijn gefrustreerd over het feit dat het tijdens de periode van de mondkapjesplicht, nooit echt druk is geweest op de markt. 'Er liepen helemaal geen mensen meer.'

Angst voor de toekomst

'We gaan nou de winter tegemoet, dus we zullen gerust nog een moeilijke tijd krijgen', vertelt een marktkoopvrouw. 'We misten de toeristen al, toen kwamen er ook nog eens de mondkapjes bij. Dat was niet fijn voor ons.'

Ondernemers van de markt hadden afgelopen woensdag al een kort geding ingediend, voor het geval dat de proefperiode verlengd zou worden.

Afschaffing is niet definitief

Op basis van het besmettingsniveau in de stad en een evaluatie zal de gemeente besluiten of de mondkapjesplicht in bepaalde gebieden opnieuw wordt ingevoerd of niet. Dat kan zijn op de huidige locaties of op andere plekken.

De mondkapjesplicht zal ook opgeheven worden in het Wallengebied, de Kalverstraat, Nieuwendijk en Plein '40-'45.