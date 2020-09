Aantal positieve coronatesten in Amsterdam vorige week met 63 procent gestegen

Het aantal mensen in Amsterdam dat positief testte op corona is afgelopen week wederom fors gestegen. Er waren namelijk 63 procent meer positieve testen dan een week eerder.

Dat meldt de GGD in een wekelijkse update van het aantal besmettingen. In totaal testten 1.213 mensen in week 37 (7 tot en met 13 september) positief op een coronatest. In week 36 waren dat er nog 746.

Het aantal positief geteste mensen is in alle stadsdelen gestegen. De grootste stijging van het aantal positieve testen was te zien in stadsdeel Zuid. Daar steeg het aantal positief geteste mensen van 100 naar 201. In stadsdeel Zuidoost was het relatieve aantal besmettingen het hoogst.

Zie in de afbeelding hieronder het aantal positief geteste personen per 10 duizend inwoners per wijk.