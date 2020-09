De lichten gaan aan om middernacht: 'Ze houden zich er streng aan'

Vannacht om middernacht moesten voor het eerst de lichten aan om een uurtje later dicht te gaan. De strengere horecamaatregelen moeten ervoor zorgen dat er minder coronabesmettingen gaan komen in Amsterdam. Op het Rembrandtplein viel het de ondernemers en ook het uitgaanspubliek zwaar. 'Ik wilde nog even kijken maar kom nergens meer binnen', vertelt een jongeman die nog even een drankje wilde doen. ' Ze houden zich er streng aan.'

Ook bij Club Air in de Amstelstraat gingen de deuren veel vroeger dicht dan normaal. Normaal gesproken komt het daar laat op gang en dat was te merken.

"Het valt zwaar op ons dak, we waren pas net weer open en moeten we de hele programmering weer omgooien. Normaal gesproken komt iedereen laat binnen. We zijn nu wel om 20 uur open gegaan, maar mensen zijn nog niet klaar om uit te gaan. We wachten tot 22 uur op mensen en twee uur later moeten ze weer weg', vertelt een mederwerker van de club.