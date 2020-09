Europaboulevard weer toegankelijk na blokkade milieuactivisten

Tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben rond 7.30 uur in Buitenveldert de drukke kruising Europaboulevard/De Boelelaan geblokkeerd. Dit duurde rond 13 uur. De politie heeft de meeste actievoerders weggehaald, de kruising is weer toegankelijk voor verkeer. In totaal zijn er 320 actievoerders 'bestuurlijk verplaatst'.