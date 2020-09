OLVG opent weer corona-afdeling vanwege toename aantal patiënten

Omdat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen toeneemt, heeft het OLVG weer een aparte afdeling ingericht.

Deze afdeling was er tijdens de eerste golf van coronabesmettingen ook, maar kon opgeheven worden toen het aantal coronapatiënten afnam. Vanaf dat moment werden de patiënten in eigen kamers opgevangen.

Op de afgezonderde afdeling, die in het OLVG Oost bij het Oosterpark ligt, is plek voor ongeveer twintig coronapatiënten. Volgens een woordvoerder vanm het OLVG vangt het ziekenhuis op beide locaties nu ook zo'n 20 patiënten op. Een deel ligt op eigen kamers in het OLVG Oost en het OLVG West en een deel al op de speciale afdeling. Wel zegt de woordvoerder dat het aantal patiënten dagelijks verandert.

Het OLVG laat weten dat de reguliere zorg 'vooralsnog' door gaat. 'Afspraken verlopen waar mogelijk telefonisch of via videobellen.'