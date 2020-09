Grotere terrassen blijven tot maart toegestaan

De terrasuitbreiding werd eerder dit jaar toegestaan omdat ondernemers door de coronamaatregelen minder klanten in hun zaak mogen ontvangen. Aanvankelijk mocht het terras tot 1 oktober uitgebreid worden, al werd er wel bij gezegd dat die periode mogelijk verlengd zou worden.

Dat is nu dus inderdaad het geval. Om horecaondernemers tegemoet te komen worden de sluitingstijden voor winterterrassen ook deels verruimd. In woongebieden met horeca wordt de sluitingstijd voor horecaterrassen 22.00 uur. Vorige winter was dat 20.00 uur. Parasols en terrasverwarming zijn toegestaan als deze 'voldoen aan de geldende beleidsregels'.

Ondernemers die een vergunning voor het tijdelijke grotere terras hadden, krijgen bericht van het stadsdeel. Wel kan het zo zijn dat niet alle tijdelijke terrassen hetzelfde blijven: de gemeente kijkt nu kritischer naar het gebruik van parkeerkplekken.