Stad Nieuw kantoor op Zuidas net open, maar nu werkt iedereen thuis: 'Wel even slikken'

De afgelopen maanden gingen steeds meer werknemers weer af en toe naar kantoor, maar na de persconferentie van premier Mark Rutte over het stijgende aantal coronabesmettingen is dat voor veel van hen voorbij. En dat is extra jammer als er net een nieuw bedrijfspand is geopend.

Ook de 650 werknemers van juridisch adviesbedrijf Loyens en Loeff werken sinds deze week weer vrijwel allemaal thuis. 'Maandag zijn natuurlijk de nieuwe maatregelen bekend geworden. Dat was voor ons allemaal natuurlijk wel even weer slikken. Maar uiteindelijk willen we ons graag houden aan de regels, dus we conformeren ons eraan', zegt HR-Manager Sylvia The-McArthur. Vorige week verhuisden de werknemers naar de Zuidas, naar een nieuw pand dat vlak langs de A10 Zuid ligt. 'We waren echt net als bruggers die net een schoolgebouw binnenkomen, je moet de weg zoeken naar je werkplek', blikt stagiaire-advocaat Thamar Sikkes terug. Ze werkt nu alleen nog maar in haar kamer in Oost.

'Ik sta op uit bed, dan ga ik boven koffie drinken', vertelt Sikkes. 'En dan ga ik hier weer zitten. En 's avonds stap ik mijn bed in met uitzicht op mijn werkplek van de volgende dag.' The-McArthur zegt dat de werknemers wel adviezen hebben gehad voor het thuiswerken. 'Het is natuurlijk belangrijk dat je gezond blijft en niet bij wijze van spreken acht uur achter elkaar achter je scherm zit. Dus daar geven we ook tips voor. Om af en toe even een wandelingetje te maken, een kop koffie te pakken of even iets anders te doen.'

In de praktijk is dat soms lastig. Sikkes: 'Ik hou het allemaal in mijn achterhoofd. Maar ik vind het toch moeilijk om alles toe te passen. Dus soms zit je wel tien uur achter je bureau.'