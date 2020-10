Groot onderhoud aan de Bos en Lommerweg: 'Bussen reden over bobbels en gaten'

De bus- en trambaan op de Bos en Lommerweg wordt de komende tijd flink aangepakt om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook de fietspaden en bushaltes worden vernieuwd. In het AT5-programma Het Verkeer gaan we langs bij de werkzaamheden.

'Waar we mee te maken hebben is dat de bussen hier over heel veel hobbels en gaten rijden, dat komt omdat de verharding versleten is en die gaan we vernieuwen', vertelt projectleider Jeroen Bon.

De werkzaamheden hebben vooral voor winkeliers veel impact. 'Het is heel moeilijk voor ons want zoals je ziet zijn die parkeerplaatsen helemaal leeg. Normaal staan die vol met auto’s van klanten die vlees komen halen', aldus de slager. 'En het lastige is dat je over het hele werkgebied de Bos en Lommerweg niet kunt oversteken, ik hoop dat ze daar wat aan gaan doen.'

Bos en Lommerweg in beide richtingen afgesloten

De Bos en Lommerweg is in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer is nog wel mogelijk. Verkeer wordt omgeleid via de Hoofdweg, Jan van Galenstraat, Admiraal de Ruijterweg en de Willem de Zwijgerlaan. 'Bij de kruising Egidiusstraat hebben we een splitsing gemaakt zodat de parallelwegen te gebruiken zijn', aldus Bon.

De haltes op de Bos en Lommerweg zijn buiten gebruik en de bus wordt omgeleid via de Admiraal de Ruijterweg en de Ring A10. Voetgangers en fietsers hebben weinig hinder van de werkzaamheden en kun gewoon hun normale route volgen.

Strakke baan

Het werk op de Bos en Lommerweg is 13 november klaar. 'Dan ligt er weer een mooie strakke baan volledig van asfalt waar de bus zonder te hobbelen overheen kan rijden.'