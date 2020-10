Oppositie wil uitleg over buurtbijeenkomst nieuwe Meervaart

Een buurtbijeenkomst over de plannen voor een nieuw gebouw voor theater de Meervaart in de Sloterplas heeft tot vragen van een groot aantal oppositiepartijen geleid. De partijen zeggen zich 'ernstig zorgen' te maken over het participatietraject.

Wethouder Marieke van Doorninck plaatste dinsdagavond een tweet over de bijeenkomst. 'Negentig procent van de culturele voorzieningen zit in het centrum, nu is Nieuw-West aan de beurt', schreef ze. Haar bericht leidde tot verontwaardigde reacties, want meerdere omwonenden zeiden nergens vanaf te weten.

Laatste moment

Volgens oppositiepartijen VVD, de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie, de Partij van de

Ouderen, Forum voor Democratie, het CDA en BIJ1 zijn de bewoners die er wel waren 'pas op het laatste moment op de hoogte gesteld'. 'Door de haast van de gemeente en onduidelijkheid over de bijeenkomst in relatie met de, op 28 september 2020, aangekondigde coronamaatregelen konden veel genodigden niet aanwezig zijn.'

De partijen willen van het stadsbestuur weten waarom er geen openbare aankondiging is geweest voor de bijeenkomst, hoe de 'besloten gastenlijst' is gemaakt en wat er wordt gedaan met de uitkomsten van het gesprek. Ook vragen ze zich af waarom de bijeenkomst überhaupt door is gegaan, omdat het kabinet een dag eerder vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen vroeg om niet strikt noodzakelijke contacten te vermijden.

Doornsnede

Stadsdeelcommissielid Pieter Nijhof (GroenLinks) liet dinsdag via Twitter weten dat hij die middag was uitgenodigd. Bij het uitnodigen van de aanwezigen is volgens hem door de gemeente 'getracht om een doorsnede van zoveel mogelijk meningen te krijgen'. Wel vond hij dat de bijeenkomst ook digitaal te volgen had moeten zijn.

De beoogde plek voor de nieuwe Meervaart is omstreden. Veel buurtbewoners vinden het zonde van de natuur rond de Sloterplas en hadden graag eerder mee willen praten over de opties voor locaties. Wethouder Touria Meliani (Cultuur) gaf al toe dat 'het participatieproces' dat eerder plaatsvond geen schoonheidsprijs verdiende, maar dat corona daar mede debet aan was.