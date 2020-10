Tentoonstelling over 400 jaar Waterlooplein: 'Men twijfelde tientallen jaren over de Stopera'

Wie benieuwd is naar de geschiedenis van het Waterlooplein, kan vanaf vandaag een tentoonstelling daarover bezoeken in het Joods Historisch Museum aan de Nieuwe Amstelstraat.

'Bezoekers kunnen hier kiezen wat ze willen', vertelt conservator Titia Zoeter. 'Er is van alles wat. Dat geldt voor wat we aan kunst laten zien. Dat zijn foto's, films, affiches, maar het gaat ook over 400 jaar Waterlooplein en omgeving. Dus dat is nog wel een hele periode.'

Philip Verkooij woonde de eerste twintig jaar van zijn leven in de Waterloopleinbuurt. Het was in die tijd een Joodse buurt. Een groot deel van zijn familie werd gedeporteerd en overleefde de oorlog niet. 'Van mijn moeders kant zijn zeker 70 mensen in de oorlog niet meer teruggekomen', vertelt Verkooij.

Na de oorlog is de hele buurt veranderd. Vanaf de jaren 50 wordt er al gesproken over de Stopera. Zoeter: 'Pas dertig jaar later komt het er ook uiteindelijk. Omdat met tientallen jaren heeft getwijfeld, waar moet dat gebouw, het stadhuis en ook het muziektheater, gaan komen?'

De tentoonstelling 'Waterlooplein, de buurt binnenstebuiten' duurt tot 28 februari. Vanwege het coronavirus mogen er niet meer dan veertien bezoekers het museum in.