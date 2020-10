Stad Plan om tóch islamitische graven met eeuwige grafrust te realiseren in Amsterdam

Bij 'eeuwige grafrust' wordt een graf níet na bepaalde tijd geruimd. En dat is een wens van veel moslims in de stad. Toch bestaat deze mogelijkheid nog niet in Amsterdam. Maar begraafplaats Westgaarde is nu bereid om daar verandering in te brengen, al zitten er nog wel wat haken en ogen aan dat plan.

Over eeuwige grafrust wordt al jarenlang gesteggeld in de stad. Ondertussen is de optie in Almere er al wél. Daar is het de afgelopen maanden zelfs erg druk, omdat veel moslims door corona niet in hun land van herkomst begraven kunnen worden.

En zolang de optie niet bestaat in Amsterdam, wijken veel moslims voorlopig uit naar Almere. 'In de afgelopen twee à drie maanden hebben we hier al zeker 150 Amsterdammers begraven', vertelt begrafenisondernemer Ali Karamatali. Zo goed als vol Die begraafplaats is daardoor al zo goed als vol. Een extra reden om eeuwige grafrust ook mogelijk te maken in Amsterdam, vindt de stichting Islamitisch Begraven Nederland (IBN). Ook vanuit de politiek is daar al steun voor. PvdA, DENK, GroenLinks en D66 riepen namelijk eerder op om eeuwige grafrust mogelijk te maken. Maar volgens het college is de grond in Amsterdam te schaars om dit te kunnen realiseren. 'Handen uit de mouwen steken' 'We hebben daarom gezegd dat we twee dingen kunnen doen. Vragen of de gemeente toch wil zoeken naar een plek voor ons, of zelf de handen uit de mouwen steken', vertelt Elsa van de Loo, bestuurder bij stichting IBN.

Het huidige islamitische grafveld van Westgaarde, dat mogelijk uitgebreid kan worden

En dat lijkt nu gelukt te zijn, want begraafplaats Westgaarde is bereid om aan het plan mee te werken. Daar zijn tenslotte al islamitische grafvelden, die ingericht zijn naar de wensen en behoeften van moslims. Het enige wat nog mist is de eeuwige grafrust. 'Dat is eigenlijk een logische en mooie reden om met elkaar samen te werken', vindt Eveline de Koning van PC Uitvaart, de beheerder van Westgaarde.

Het veld wordt dan in principe uitgebreid met 450 graven. Toch moeten er nog belangrijke stappen gezet worden, voordat het zover is. Verzoek aan de gemeente De grond is nu namelijk nog eigendom van de gemeente. Pas als de stichting en de begraafplaats zélf daarvan de eigenaar worden, kunnen zij eeuwige grafrust realiseren.

Daarom is er afgelopen vrijdag een verzoek gedaan aan de gemeente, om de grond te verkopen. Het geld voor de koop moet vanuit de moslimgemeenschap zelf komen. 'We hopen dat de gemeente snel haar medewerking gaat verlenen en dat we binnen een aantal maanden de eerste moslim kunnen begraven met eeuwige grafrust', concludeert De Koning.