Reisplanner GVB geeft nu ook drukte-informatie

Wie met de tram, metro of bus wil reizen, kan vanaf vandaag van tevoren al zien hoe druk het binnen is.

Het GVB heeft namelijk drukte-informatie toegevoegd aan de reisplanner. Per voertuig staan een, twee of drie poppetjes. Hoe meer poppetjes, hoe drukker het is.

Een woordvoerder van het GVB laat weten de reisplanner te hebben aangepast vanwege de resultaten van een klantonderzoek vorig jaar. Daarin gaven onder meer reizigers die slecht ter been waren aan dat ze graag willen weten of er een zitplaats beschikbaar is. 'We waren dit eigenlijk al van plan en door corona is het in een stroomversnelling gekomen.'

Het systeem is gebaseerd op ov-chipkaartgegevens van eerdere dagen. 'Daar wordt dan een berekening op gedaan zodat het mogelijk is een voorspelling te maken. Het is niet realtime. Maar onze ambitie is wel om uiteindelijk realtime data te laten zien.'

Met name door het thuiswerken is het over het algemeen een stuk rustiger in het openbaar vervoer in de stad.