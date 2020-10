Halsema: 'Amsterdammers zijn lichtzinnig geweest'

Toen de besmettingen deze zomer opliepen, maar dat niet was terug te zien in het aantal ziekenhuisopnames, dachten veel mensen volgens de burgemeester: 'Ach, het zal wel loslopen.'

Halsema: 'Dat is buitengewoon ernstig. En dat moeten de mensen in onze stad realiseren, dat op het moment dat ze lichtzinnig blijven, ongedisciplineerd zijn, dat het niet alleen betekent dat de horeca niet weer open kan, maar dat het ook kan betekenen dat mensen geen toegang hebben tot de zorg die ze heel erg hard nodig hebben.'

Toch lijkt de angst voor het virus en daarmee het draagvlak voor de maatregelen minder dan tijdens de eerste golf. Halsema: 'In het voorjaar was het zo dat we overal de beelden zagen van de Italiaanse IC's waar mensen in bedden op de gangen lagen. Daar zijn mensen toen heel erg van geschrokken en het is vervelend om te zeggen, maar die schok moeten mensen eigenlijk opnieuw hebben.'

'Afschuwelijk voor de horeca'

In het interview gaat de burgemeester verder uitgebreid in op de sector die economisch het hardst getroffen wordt met de nieuwe maatregelen als vanavond om 22.00 uur de cafes en restaurants opnieuw de deuren moeten sluiten. Voor financiële steun zijn zij aangewezen op regelingen van het kabinet, wel zegt Halsema in gesprek te zijn met de branche om nu vast een plan te maken als op termijn de zaken weer open kunnen.



