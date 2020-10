Halsema: 'Perspectief op dit moment niet optimistisch'

Volgens de burgemeester komt die chaos doordat niet duidelijk was waar precies de verantwoordelijkheid lag; bij het kabinet of bij de veiligheidsregio's. De aanvankelijk zo gewenste lokale aanpak heeft wat haar betreft dan ook wel zijn langste tijd gehad: 'Het is een gepasseerd station, omdat de besmettingen zich heel snel spreiden over het land waardoor regionale afwijkingen nauwelijks aan de orde zijn en daarvoor is het land misschien ook te klein.'

Vandaag zei de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, dat de snelle invoering van de coronaregels deze week tot chaos leidden en het draagvlak geen goed doen. Halsema: 'Dat ben ik volledig met hem eens, maar ik denk wel dat deze week, en dat hoor ik ook in mijn omgeving terug, er wel een schok door de samenleving is gegaan.'

In het AT5-programma 'Het Gesprek met de Burgemeester' verzucht Halsema bijna dat Amsterdammers echt gezamenlijk de schouders eronder moeten zetten, want ook zij ziet dat er te gemakkelijk met de regels wordt omgegaan: 'Ik snap het natuurlijk ook wel want het duurt al zo lang en je verliest de moed dat het snel beter wordt. En op het moment dat je denkt: het zal wel niet snel overgaan, wordt het ook verleidelijk om het een beetje te laten waaien, maar het is wel erg.'

Maar toch zorgen juist die regionale verschillen voor veel onbegrip, zoals deze week toen het lijstje bekend werd van tien culturele instellingen die geen 30 maar 250 bezoekers mogen ontvangen. Onder andere Ziggo Dome en AFAS Live begrijpen niet dat zij daar niet bij zitten. Halsema: 'Dat begrijp ik ook en dat is ook enigszins onvermijdelijk. Ik heb het kabinet en het Veiligsheidberaad er voor gewaarschuwd dat voor een stad als Amsterdam en onze regio, als wij gebouwen moeten aanwijzen van maatschappelijk belang, dat willekeur dan wel op de loer ligt.' Maar de opdracht was om het bij een beperkt aantal te houden en dus zal Halsema voorlopig niet met extra ontheffingen komen. Wel wil ze naar een criterium dat 'objectiever' is en voor het hele land hetzelfde.

Demonstratie op de Dam

In het gesprek gaat ze ook in op de ophef die is ontstaan rond de beslissing om niet in te grijpen tijdens de antiracismedemonstratie op de Dam op 1 juni. Uit documenten die AT5 in handen kreeg na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur blijkt dat er onenigheid was in de driehoek (burgemeester, politie en justitie) over de beslissing om niet op te treden tegen de overtreding van de coronamaatregelen.

In app- en mailverkeer na de demonstratie stelt justitie 'niet bij het besluit om niet op te treden tegen de drukte en daarmee de schending van de 1,5 meter regel te zijn betrokken, waar in de externe communicatie wel wordt gesteld dat het een driehoeksbesluit is.’

'Justitie wel bij besluit betrokken'

Maar Halsema benadrukt in het Gesprek met de Burgemeester dat van tevoren was afgesproken 'de-escalerend op te treden' en dat de officier wel degelijk bij het besluit betrokken was. 'Tijdens de demonstratie heeft Frank Paauw (de korpschef, red) via de driehoeksapp laten weten dat handhaven geen optie was, en dat was een bevestiging van de lijn die we hadden opgezet. Daar heeft het Openbaar Ministerie geen verzet tegen aangetekend terwijl ze wel meelazen, dus dat was een bevestiging van de lijn.'

De oppositie in de gemeenteraad is het vooralsnog niet eens met de uitleg van Halsema en wil daarover binnenkort met haar in debat.

