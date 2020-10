Oppositie wil nieuw debat met Halsema: 'Ze heeft wat uit te leggen'

De oppositie wil een nieuw debat met burgemeester Halsema over de besluitvorming of het al dan niet door laten gaan van de drukke Damdemonstratie op 1 juni. Het Openbaar Ministerie (OM) was niet betrokken bij het besluit om niet tijdens de antiracismedemonstratie op de Dam in te grijpen. Dit terwijl burgemeester Halsema meermaals heeft gezegd dat het wel om een zogeheten ‘driehoeksbesluit’ ging. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven na een Wob-verzoek van AT5.

'Dit is een woordspelletje', zegt Poot hierover. 'Het ging dus heel anders en het was dus blijkbaar geen gezamenlijk besluit.'

Halsema heeft meermaals gezegd dat het wel om een gezamenlijk besluit van de driehoek zou gaan. In het debat over de demonstratie in de raad zei zij onder andere: ‘De besluiten tijdens de demonstratie zijn gewisseld in de app en daarmee heeft de hoofdofficier ingestemd. Ik moet het preciezer zeggen, daar heeft de hoofdofficier op geen enkel moment verzet tegen aangetekend. Dat is nauwkeuriger.’

Marianne Poot van de VVD vindt dat Halsema echt wat uit te leggen heeft. 'Dit is gewoon niet goed. Er was dus geen gezamenlijk standpunt voor en tijdens de demonstratie. De burgemeester moet hier echt opheldering over geven.'

Sofyan Mbarki van de Partij van de Arbeid wacht nog even met conclusies trekken. 'Ik ben vooral heel benieuwd wat de burgemeester hier over te zeggen heeft. En dat kunnen we doen in een debat.'

Ook is er nog een onderzoek gaande over de drukte op de Dam die dag. 'Het zou fijn zijn als dat snel klaar is, dan kunnen we de conclusies uit dat rapport meteen meenemen.' Eerder is aangekondigd dat het rapport in oktober klaar zou zijn.

FvD

'Ik vond haar tijdens het debat al zo vaag hierover. Ze zei geen ja of nee over het feit over er ruggespraak was geweest met de officier van justitie', vertelt Annabel Naninga van Forum van Democratie. 'Over zo'n belangrijk besluit moet je alle partijen hebben gesproken.'

Halsema zou veel minder problemen hebben gehad als ze dit ook zo zou hebben verteld tijdens het vorige debat. 'Niemand is foutloos. Als ze had verteld hoe het nu precies was gegaan in the heat of the moment en daar sorry over had gezegd dan was ze er misschien nog wel mee weg gekomen.'

De volgende commissie Algemene Zaken (AZ) is pas op 22 oktober. In verband met de coronamaatregelen is dat de eerste keer dat de gemeenteraad weer bij elkaar komt.