Halsema wil handhaving verder aanscherpen: 'Feestje in de buurt? Laat het weten'

'Hoe minder gedisciplineerd wij zijn met z'n allen, hoe langer we dit met ons meeslepen', dat laat burgemeester Halsema weten nu de teugels weer flink strakker moeten in de stad. Ze roept Amsterdammers dan ook op om de strengere maatregelen die morgen in gaan ook echt in acht te nemen. 'Hoe beter wij ons eraan houden, hoe sneller we dit achter ons kunnen laten.'

Halsema zegt dat twee weken geleden, toen er ook al maatregelen werden afgekondigd, onder andere het sluiten van de horeca om 22 uur, de handhaving al werd aangescherpt, dat zal vanaf morgen zeker niet minder worden. 'Dat kan betekenen dat als mensen toch in groepen samen gaan kleven, dat handhaving en politie daartegen op gaat treden.'

'Laat het weten als er in de buurt een feest wordt gehouden, dan kunnen we optreden'

Vanaf morgen is het tussen 20.00 uur 's avonds en 07.00 uur 's ochtends verboden om in het openbaar alcohol of drugs te nuttigen, laat staan op zak te hebben. 'Natuurlijk kunnen wij niet elke Amsterdammer volgen, maar op het moment dat wij zien dat er groepen op straat alcohol drinken, te dicht bij elkaar komen, dan gaan wij optreden.'

Als het gaat om illegale huisfeestjes, spoort Halsema de Amsterdammer aan dat vooral te melden. 'Laat het weten als er in de buurt een feest wordt gehouden, dan kunnen we optreden. Het is op dit moment heel belangrijk om het virus te kunnen terug dringen.'

Later vandaag een uitgebreid interview met burgemeester Halsema.