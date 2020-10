Restaurants gaan weer over op afhaal: 'Rutte heeft ons geleerd snel te schakelen'

Na de persconferentie van premier Mark Rutte gisteravond maken restauranteigenaren zich op voor een wekenlange sluiting. Sommigen, zoals Le Garage in Oud-Zuid, gaan over op afhaalmaaltijden. 'Mijnheer Rutte heeft ons wel geleerd om heel snel te schakelen.'

'Het is iedere week weer iets anders. Dan weer eerder open, dan weer later open', zegt restaurateur Arthur van de Ven. 'We hadden gehoopt op zes uur of misschien een weekendsluiting, maar volledig dicht is toch wel heel verbazingwekkend.'

Alle horeca moet vanaf vanavond 22.00 uur de deuren sluiten. De komende weken schakelt het restaurant over op afhaalmaaltijden. 'Bezig blijven en zichtbaar blijven. Die jongens een beetje een dagritme geven, want vier weken is lang.'

Het contrast met een jaar eerder is groot, aldus Van de Ven. 'Toen hadden we hier de rode loper en BN'ers voor onze heropening. Dat kan je je niet voorstellen, er stonden hier cameraploegen en rijen dik mensen drie dagen lang. Het is zo'n raar jaar, alle kanten gaat het op.'