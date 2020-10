639 nieuwe coronabesmettingen in Amsterdam

In de afgelopen 24 uur zijn er in Amsterdam 639 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat zijn er minder dan de 734 besmettingen van gisteren, maar meer dan de 590 van maandag.

In totaal is bij 19.802 Amsterdammers het coronavirus vastgesteld. Het aantal ziekenhuisopnames in de stad is het laatste etmaal gestegen met 3. De laatste 24 uur zijn geen Amsterdammers aan het virus overleden.

Eerder vandaag werd duidelijk dat ruim 40 procent meer Amsterdammers positief op het virus zijn getest in vergelijking met de week ervoor. Vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in heel het land, kondigde het kabinet gisteren nieuwe maatregelen aan, waaronder het sluiten van alle horeca.