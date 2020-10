Minister wil quarantaineplicht: 'Met je kont op de bank zitten als de GGD dat zegt'

In Den Haag wordt naast een mondkapjesplicht ook hard gewerkt aan een quarantaineplicht. Hoe die plicht eruit komt te zien is nog niet duidelijk. Maar wat wel helder is, is dat er iets moet gebeuren aan het feit dat sommige Nederlanders niet in quarantaine gaan als ze (mogelijk) wel besmet zijn, of ziekteverschijnselen hebben die te relateren zijn aan corona.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt in een interview met AT5 dat gekeken wordt hoe een quarantaineplicht juridisch eenvoudiger gemaakt kan worden. 'Als je positief getest bent, of je bent in contact geweest met iemand die positief was en de GGD zegt: "Ga met je kont op de bank zitten", dan ga je gewoon met je kont op de bank zitten. Daar gaan we dan ook niet over discussiëren en zeggen: "We snappen dat het heel moeilijk is". Dat moet je gewoon doen.'

Toch is een dergelijke plicht nu ook al mogelijk. Burgemeester Halsema kan op basis van de Wet publieke gezondheid mensen aanwijzen die verplicht in quarantaine moeten. Maar Anniek de Ruijter, docent Europees recht aan de UvA, vertelt dat het opleggen van een plicht onder die wet omslachtig is. 'Je moet voor alle mensen persoonlijk een beschikking maken en vervolgens moet je ook die mensen allemaal gaan bezoeken thuis en daar is natuurlijk gewoon een capaciteitsgebrek.'