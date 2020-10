Moet je je ook laten testen bij erge spierpijn? En meer vragen over de coronacrisis

Testen, testen, testen. Daar blijft het kabinet op hameren. Maar wel alleen bij klachten. En de 'belangrijkste klachten' bij covid-19 zijn hoesten, benauwdheid, verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), verhoging of koorts en plotseling verlies van reuk en smaak.

Toch zijn er ook nog andere symptomen. Spierpijn is daar een van, zo blijkt uit een infographic van het RIVM. Anderzijds kan spierpijn ook optreden bij de griep. Dat is verwarrend, zeker nu de 'r' weer in de maand zit en het lastig wordt om vast te stellen of iemand griep heeft of corona.

Wie zeker van zijn of haar zaak wil zijn, kan daarom alsnog een test aanvragen en op coronatest.nl aangeven last te hebben van 'anders omschreven klachten'. Ook is het mogelijk om even contact op te nemen met de GGD via 0800-1202. Een GGD-medewerker denkt dan mee en kan aangeven of een test inderdaad nodig is.

Zeker aangezien de vraagsteller 82 jaar is en daarmee in de risicogroep valt, kan het verstandig zijn om dat toch even na te vragen. Het is dan mogelijk om meteen telefonisch een afspraak te maken voor een test.

Deze kan vervolgens op verschillende locaties in Amsterdam worden gedaan. Waaronder de Rai, het Anton de Komplein en het voormalig Slotervaartziekenhuis.

Er wordt daarbij rekening gehouden met de mogelijkheid die mensen hebben om bijvoorbeeld met de auto te gaan. Als dat niet zo is, dan wordt er een locatie aangewezen die op loop- of fietsafstand is.

Maar voor mensen die bijvoorbeeld niet zo mobiel zijn, zit daar mogelijk geen geschikte optie bij. In dat geval zoekt de GGD-medewerker naar een betere oplossing.