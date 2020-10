Druk op ziekenhuizen neemt naar verwachting komende weken toe

Ziekenhuizen zullen het de komende weken naar verwachting nog drukker krijgen met de zorg voor coronapatiënten. Dat schrijft de voorzitter van de Veiligheidsregio, burgemeester Femke Halsema, vandaag in een brief aan de gemeenteraad.

Ze schrijft dat de stijgende trend in het aantal ziekenhuisopnames, bestaand uit opnames op ziekenhuisafdelingen en op de intensive care, aanhoudt. 'De verwachting is dat de druk op de ziekenhuizen de aankomende weken nog verder zal toenemen. De ziekenhuizen nemen maatregelen om de reguliere zorg daar waar mogelijk af te schalen en anders te organiseren.' Dit gebeurde eerder overigens ook al.

Roosterproblemen

Verder is het lastig om de coronapatiënten langdurige zorg te geven. Bij de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg zijn 'knelpunten' ontstaan. Het aantal besmettingen is daar ten opzichte van twee weken geleden verdubbeld. Daarnaast is er een tekort aan personeel door ziekte of doordat er gewacht moet worden op de uitslag van een coronatest. Bij de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en gehandicaptenzorg (GHZ) beginnen ook roosterproblemen te ontstaan.

De GGD liet vorige week in een interview met AT5 al weten dat er geen zicht op de besmettingsbronnen meer is, omdat het aantal besmettingen te hoog is. Halsema schrijft dat er daarom keuzes worden gemaakt. 'Waarbij de prioriteit wordt gelegd bij situaties met potentieel een groot verspreidingsrisico of verhoogde kans op een ernstig ziektebeloop. Overigens zijn er herhaaldelijk landelijke ICT-problemen die de snelheid van handelen belemmeren.'

Zestien boetes

In verschillende interviews zei de burgemeester dat de handhaving aangescherpt wordt. In haar brief schrijft ze dat het aantal boetes en waarschuwingen in oktober vanwege het overtreden van de coronaregels 'weer wat hoger' is dan de maanden ervoor. 'Er zijn de laatste week (sinds 6 oktober) 40 waarschuwingen bijgekomen (vijftien van politie en 25 van handhaving). Daarnaast heeft de politie zestien boetes uitgeschreven.'

Sinds vorige week geldt er een 'gedeeltelijke lockdown', waardoor cafés en restaurants voorlopig gesloten moeten blijven. Mocht de situatie verder verslechteren, dan dreigen strengere maatregelen.