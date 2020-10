Dijksma uit opnieuw zorgen om opheffing ov-team politie na mishandeling buschauffeur

Het aantal reizigers in het openbaar vervoer is meer dan gehalveerd sinds het uitbreken van de coronacrisis, maar het aantal geweldsincidenten in het ov is gelijk gebleven. Als voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam uitte Sharon Dijksma gisteravond haar zorgen over de veiligheid in het openbaar vervoer, met als recent voorbeeld de mishandeling van een buschauffeur van het GVB.

De 67-jarige chauffeur werd op 6 oktober mishandeld door een passagier die weigerde een mondkapje te dragen. De chauffeur raakte bewusteloos toen hij gebeten, geschopt en geslagen werd, zelfs toen hij al op de grond lag. In het ziekenhuis bleek dat hij een hersenschudding, gekneusde ribben en diverse andere verwondingen had opgelopen. Een week later werd een 38-jarige Amsterdammer opgepakt op verdenking van het plegen van die mishandeling. Zorgen veiligheid ov vergroot Dijksma, die tevens wethouder Verkeer en Vervoer is, zei eerder al geschokt te zijn door de mishandeling en de beelden die daarvan gemaakt werden. 'Afschuw, je kan er eigenlijk niet naar kijken, ontoelaatbaar.' Gisteravond, tijdens een vergadering van de Vervoerregio Amsterdam, herhaalde ze haar zorgen, die nog eens vergroot worden door het plan van de politie om het speciale Veiligheidsteam openbaar vervoer in de stad te schrappen vanwege een reorganisatie. Na die reorganisatie moeten basisteams van de politie de taken van het speciale ov-team overnemen. Maar Dijksma geeft aan te betwijfelen of de veiligheid in het ov daarmee voldoende gewaarborgd kan worden. Afgelopen zomer schreef ze daarover al een brief aan de Veiligheidsregio. Daarnaast lopen er nog steeds gesprekken tussen de Vervoerregio, de Veiligheidsregio en politie, aldus Dijksma. Maar die gesprekken hebben nog onvoldoende opgeleverd, zo zei ze gisteravond. 'We hebben al eerder vastgesteld dat een aantal van de zorgen die wij hebben met betrekking tot de uitvoerbaarheid van het veiligheidsbeleid gewoon niet zijn weggenomen.'

Quote 'We gaan ons maximaal inzetten om er voor de veiligheid in het openbaar vervoer uit te slepen wat eruit te slepen valt' Sharon Dijksma, Voorzitter vervoerregio Amsterdam

Inmiddels is er wel besloten dat er een projectleider wordt aangesteld die gaat kijken naar een nieuwe samenwerking op het gebied van veiligheid tussen ov-bedrijven, de gemeente en de politie. Dijksma gaf aan dat ze druk gaat zetten op de gesprekken. 'Ik denk u in de toon en de zorg die ik ook hier uitspreek van de brief, maar ook hier, zult zien dat we ons maximaal gaan inzetten om er voor de veiligheid in het openbaar vervoer uit te slepen wat eruit te slepen valt.'