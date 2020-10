In de afgelopen 24 uur zijn er 751 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Amsterdam en dat zijn er weer meer dan gisteren toen de teller op 696 nieuwe besmettingen uitkwam.

In totaal zijn er in de stad 24.378 besmettingen vastgesteld sinds het begin van de coronacrisis. In het afgelopen etmaal kwamen er 7 ziekenhuisopnames bij. Er werden geen nieuwe sterfgevallen gemeld.

Vandaag publiceerde de GGD ook totaalcijfers over de afgelopen week. Het aantal nieuwe besmettingen steeg met 20 procent ten opzichte van een week eerder. De grootste toename was er relatief gezien in Noord en Zuidoost.