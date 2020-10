Veel uitval personeel bij Amsta door corona, hulp van Defensie mogelijk nodig

Er zijn nu meer contacten tussen mensen. We respecteren de coronaspelregels en we hebben in augustus een mondkapjesplicht ingevoerd voor iedereen. Maar je ziet dat het coronavirus veel meer rondgaat', aldus Van Dam.

Negen van de dertig Amsta-locaties worden inmiddels geconfronteerd met corona-besmettingen. De toename ten opzichte van het voorjaar kent twee belangrijke oorzaken. Ten eerste is Amsterdam een grotere brandhaard dan een paar maanden geleden en het sociale leven gaat nu zoveel mogelijk door.

Dit stelt Amsta-bestuursvoorzitter Petra van Dam in gesprek met Zorgvisie . Er worden, ten opzichte van de eerste golf, nu veel meer personeelsleden getroffen door covid-19. Het ziekteverzuim bij Amsta ligt momenteel op 11 procent. 'Bij 14 à 15 procent wordt het kritiek en roepen we hulp van Defensie in’, zegt Van Dam.

Quote

Voor de hulp van Defensie in wordt geroepen doet Amsta eerst nog een beroep op vrijwilligers en familieleden. Ook wordt eigen personeel anders ingezet. ‘We krijgen de roosters nu nog gevuld. Maar dat lukt nog maar net. We hoeven nu nog niet de hulp van Defensie in te roepen', vertelt Van Dam.

'Maar als het ziekteverzuim verder oploopt tot 14 à 15 procent, wordt het kritiek. Dan is dat wel nodig. Daar ga ik niet stoer over doen, want onze mensen buffelen ongelooflijk hard.’