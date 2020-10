Dominic (9) is de nieuwe kinderburgemeester

De eenjarige termijn van Ilias en de kinderraad loopt op 16 november af en daarom moest de gemeente op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester. En dat werd Dominic, die vrijdag gekozen werd door de nieuwe kinderraad. Die werd weer gekozen door een jury bestaande uit kinderombudsman Anne Martien van der Does, jongerenburgemeester Achraf el Johari, de huidige kinderburgemeester Ilias en Het Klokhuis-presentator Pascal Tan.

Dominic wordt op maandag 16 november geïnstalleerd, samen met de nieuwe kinderraad en vanaf die dag mag hij zich dus echt de burgemeester van alle Amsterdamse kinderen noemen. Samen met de kinderraad gaat Dominic ervoor zorgen dat wensen van kinderen op de agenda van de Amsterdamse politiek terechtkomen. Ze stellen een lijst op met onderwerpen die ze belangrijk vinden en denken na over hoe dingen in de stad beter kunnen. Ook komen ze elf keer in het schooljaar bij elkaar.