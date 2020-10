Vervuilende dieselauto's geweerd per 1 november: 'Je bent genoodzaakt in een andere auto te investeren'

Vanaf november 2020 komt er een nieuwe milieuzone en wordt het huidige milieuzonegebied uitgebreid naar de Ring A10. Diesels met een emissieklasse van drie of lager mogen dan niet meer binnen de ring komen, omdat ze te vervuilend zijn. Iedereen wil schone lucht, maar sommige Amsterdammers maken wel een kanttekening bij het plan. 'Het is een beetje dubbel want dat betekent wel dat je genoodzaakt bent om ook in een andere auto te investeren', zegt een dame die zelf motor rijdt in het AT5-programma Amsterdam Informeert. ' Volgens een andere Amsterdammer is het wel hartstikke goed. 'Ja weet je, het zijn toch heel veel uitstootstoffen die je inademt.'

Sommige kleine ondernemers met een dieselbusje maken zich grote zorgen. 'Op het ogenblik is er natuurlijk met de coronacrisis, in heel Amsterdam en omgeving, geen droog brood meer te verdienen voor kleine ondernemertjes', zegt de eigenaar van een bedrijf in special effects op het Havenstraatterrein. 'En als die dan hun auto’s moeten inleveren dan houd het voor ik weet niet hoeveel mensen op.'