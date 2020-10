Kale en Kokkie hadden graag een 14de goal gezien tegen VVV Venlo

Verder hebben de mannen het over de verloren Champions League wedstrijd tegen Liverpool. 'Ik vond de opstelling niet des Ajax', zegt Kale. 'Achterin bij Liverpool ligt de zwakte, die keeper was niet goed en hun verdediging door het ontbreken van Virgil van Dijk ook niet.'

Kokkie snapte de zet van Erik ten Hag wel door met vier verdedigers, vier middenvelders en twee aanvallers te beginnen. 'Het was best handig in de wetenschap dat de rest van de ploeg niet in vorm was.

'Atalanta is een lastige ploeg, maar ze zijn de laatste weken niet in vorm. Ajax moet lekker z'n eigen spelletje spelen', zeggen de mannen. Of topscorer Traore er in moet tegen de Italianen? 'Nee. Tadic moet in de spits met naast hem Neres en Antony.'